Andreas Jonli sendte Orkla 2 i ledelsen etter 14 minutter, og Martin Slupphaug Tallerås doblet ledelsen for Orkla 2 da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Orkla 2 økte ledelsen da Håkon Sanden satte ballen i nettet etter 27 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Orkla 2 rett etterpå. Petter Sødahl reduserte til 1-4 for KIL/Hemne 2 etter 36 minutter. Tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Pedersen satte inn 5-1 for Orkla 2, og tre minutter før pause fullførte Orkla 2-angriperen sitt hattrick. Like etterpå la Jonli på til 7-1 for Orkla 2. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 7-1.

Målshow i andre omgang

Pedersen scoret sitt fjerde mål da han gjorde 8-1 etter 58 minutters spill, og Mads Sandvik la på til 9-1 fire minutter senere. Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter før slutt, og rett etterpå økte Orkla 2 ved Jørgen Krogstad. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-1.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Orkla 2 nummer tre på tabellen med ti poeng, mens KIL/Hemne 2 er på 13. plass med null poeng.

Kristoffer Johansen var dommer.

11. mai er det ny kamp for Orkla 2. Da møter de Åfjord. KIL/Hemne 2 skal måle krefter med Ørland 13. mai.