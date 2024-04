Flekkefjord tok ledelsen ved Konrad Dunseth Gilje etter tolv minutters spill, men Christian Berger Ausland utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål tre minutter senere. Etter 20 minutter tok Flekkefjord ledelsen på nytt ved Gilje. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Redusert til ti spillere

Fredrik Reoveros Jakobsen sørget for at stillingen var 3-1 to minutter etter hvilen. Simon Fagerbakke Ausland reduserte til 2-3 etter 80 minutters spill. Flekkefjords Lars Larsen Fidje ble sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Flekkefjords Oskar Larsen Fidje, Mads Gaupseth Andersen og Anders Strømland Lund fikk gult kort. For Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei fikk David Hvideberg Mann gult kort.

Klatret til tiendeplass

Flekkefjord og Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei er nå begge oppe i tre poeng.

Abdallah Tarik Qashua var kampleder.

2. mai er det ny kamp for Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei. Da møter de Fløy. Flekkefjord skal måle krefter med Donn 3. mai.