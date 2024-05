Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Yemane sendte Egge/Steinkjer foran da han satte inn 1-0 etter 57 minutters spill, og Oleander Austmo fikk nettsus og doblet ledelsen for Egge/Steinkjer rett etterpå. Benjamin Smalås satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Egge/Steinkjer da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Egge/Steinkjer økte ledelsen da Yemane satte ballen i nettet etter 73 minutter. Dermed var stillingen 4-0. David Aune Sørum reduserte til 1-4 seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-1.

Viktor Dalbu (Egge/Steinkjer G19) og Souhaib Abdulnasser Araj (Byåsen TF G19) fikk begge gult kort.

Egge / Steinkjer serieleder

Etter onsdagens kamp ligger Egge/Steinkjer på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Byåsen TF er på andreplass med fire poeng.

Erik Plahn var dommer.

Byåsen TF møter Astor 2 10. mai, mens Egge/Steinkjer spiller neste kamp mot Strindheim TF 2 dagen etter.