Surnadal fikk et forsprang da Stein Todalshaug satte inn 1-0 etter 15 minutters spill, men Amir Jama utlignet for Stabæk 2 et kvarter før hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Måtte forlate banen

Haakon Ludvigsen (Stabæk 2) ble vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 67 minutter, og V. Kvande sendte Surnadal i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Surnadals Sindre Hyldbakk Kvande pådro seg gult kort. For Stabæk 2 fikk Andreas Victorio og Julian Grøvlen Bjørkavåg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Etter søndagens kamp er Surnadal nummer tolv på tabellen med tre poeng, mens Stabæk 2 er på sjuendeplass med seks poeng.

Oppgjøret på Amfi Park ble dømt av Eirik Hyldbakk Furu. 230 tilskuere var til stede på kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Surnadal spiller neste kamp mot Tiller 4. mai, mens Stabæk 2 spiller mot Rana dagen etter.