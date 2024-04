Johannes Olai Hevrøy sendte Austevoll i føringen et kvarter før pause, men Milan Zoric sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Djerv/Nordnes fikk et forsprang da Mathias Ekerhovd Rosenlund satte inn 2-1 noen minutter etter sidebytte, og en av lagets spillere scoret for Djerv/Nordnes og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter ut i andreomgangen. En spiller la på til 4-1 for Djerv/Nordnes etter 52 minutters spill, og Ahmed Alaa Alreefi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Djerv/Nordnes. Samme lag økte ledelsen da Furkan Karagöz satte ballen i nettet etter 65 minutter. Dermed var stillingen 6-1. Den endelige stillingen i kampen ble 6-1.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter torsdagens kamp er Djerv/Nordnes på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Austevoll er nummer åtte med null poeng.

Riyad Ahmad Ali Aldaqes var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austevoll spiller neste kamp mot Vestsiden-Askøy 1. mai, mens Djerv/Nordnes møter Vestsiden-Askøy 7. mai.