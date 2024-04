Liam Eidsnes Phillips ga Nordhordland 2 ledelsen etter bare fem minutter, men Rolf Jensen Osmundsvaag utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 18 minutters spill. Åtte minutter senere tok Sædalen/Kringlebotn 2 ledelsen ved Simon Birkeland Skutlaberg, men Torbjørn Sundal Norbakk sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 30 minutter. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 fire minutter senere, men Marius Grønevik Myhre sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-3 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Christopher Magnus Garatun-Tjeldstø sørget for at Sædalen/Kringlebotn 2 tok ledelsen igjen med sin scoring fem minutter etter sidebytte, og seks minutter før slutt scoret Rolf Jensen Osmundsvaag igjen da han gjorde 5-3. Garatun-Tjeldstø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Sædalen/Kringlebotn 2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-6.

Magnus Langeland Johansen fikk se det gule kortet.

Klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Nordhordland 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Sædalen/Kringlebotn 2 ligger på tredjeplass med fire poeng.

Joakim Skår var dagens dommer.

I neste runde skal Nordhordland 2 møte Fedje, mens Sædalen/Kringlebotn 2 møter Kvernbit 2.