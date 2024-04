Målscorere for Imås/Amazon: Julie Smedsrud Hansen.

Dette er dagens målscorere for Randesund: Maia Ask Arnegård med to mål og Pernille Haugnes Høgeli Mykjåland med to mål.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter fredagens kamp ligger Imås/Amazon på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Randesund er på tredjeplass med seks poeng.

Richard Sannes var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Imås/Amazon måle krefter med Lillesand 2 3. mai. Randesund møter Froland 5. mai.