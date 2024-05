Noel Dybvik Decker sendte Vestbyen/Nationalkameratene tidlig i føringen, men en av lagets spillere utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål allerede etter åtte minutters spill. En spiller sendte Vestbyen/Nationalkameratene foran igjen da han satte inn 2-1 like etterpå, og Vestbyen/Nationalkameratene-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 16 minutter. Toft-Nilsen reduserte for Trond etter 28 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3 til pause.

Hjemmelaget snudde kampen

Trond-angriperen utlignet da han satte inn 3-3 fire minutter etter sidebytte, og et kvarter før slutt vartet samme spiller opp med hattrick. Toft-Nilsen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 5-3 to minutter senere. Etter 59 minutter reduserte Vestbyen/Nationalkameratene da Martin Wennberg Hummelsund satte inn 4-5-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-4.

Poengjakten fortsetter

Etter fredagens kamp er Trond på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene ligger på åttendeplass med tre poeng.

Aksel Dahl Thorvaldsen var kampleder.

I neste runde skal Vestbyen/Nationalkameratene måle krefter med Freidig 9. mai. Trond møter Freidig 14. mai.