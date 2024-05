En av lagets spillere sendte Hægebostad i føringen etter tolv minutter, og ett minutt senere doblet Hægebostad ved Eiken. Lyngdal 2 reduserte til 1-2 ved en spiller etter 26 minutters spill. Endre Ås fant nettmaskene fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Hægebostad var suverene i andre omgang

Eiken scoret igjen da han gjorde 4-1 etter 46 minutter, og Hægebostad økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 5-1. Samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 6-1 etter et kvarter av andre omgang, og Hægebostad-spilleren scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 7-1 to minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Hægebostad på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Lyngdal 2 ligger på femteplass med tre poeng.

Paul Jørgen Birkestøl dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hægebostad måle krefter med Spangereid 22. mai, mens Lyngdal 2 møter Kvinesdal samme dag.