Våg 2 fikk en pangåpning på kampen da Levi Evjebråten Johannessen sendte laget sitt i ledelsen allerede etter fem minutter, men Randesund 2 utlignet fire minutter senere. Paul-Henning Rockmann sendte Våg 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 etter 15 minutters spill, og Odland (Våg 2 G15) satte inn et straffespark etter 33 minutter. Like etterpå la samme spiller på til 4-1 for Våg 2, og Våg 2-angriperen fikk sitt hattrick noen minutter før sidebytte. Enis Shabanaj satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for samme lag. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1 til pause.

Dominerte i andreomgang

Etter 60 minutters spill scoret Rockmann igjen da han gjorde 7-1, og fire minutter senere økte vertene ved Matheo Steensohn Kjellevand. Johannessen økte ledelsen for Våg 2 da han satte inn 9-1 et kvarter før full tid, og Tore Christopher Mai Halvorsen økte ledelsen da han satte inn 10-1 rett etterpå. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Våg 2-keeperen satte inn 11-1. Den endelige stillingen i kampen ble 11-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var Våg 2s første seier denne sesongen.

Etter fredagens kamp er Våg 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Randesund 2 ligger på niendeplass med null poeng.

Eirik Moen Eskedal var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Våg 2 måle krefter med Donn 2, mens Randesund 2 møter Risør.