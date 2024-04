Blindheim tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring ved Magnus Vik-Slettvoll, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Blindheim. Etter 29 minutters spill reduserte Arciszewski til 1-2 for Sykkylven. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

To minutter etter sidebytte utlignet Arciszewski for Sykkylven. Et kvarter før full tid tok Blindheim ledelsen igjen ved Martin Junior Sætre Larsen, men Jonathan Klokk Eidset utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål ni minutter senere. Fire minutter før slutt fullførte Arciszewski sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Tok over åttendeplassen

Sykkylven tok sin første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Sykkylven på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Blindheim er nummer ni med null poeng.

Marcus Andreassen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sykkylven spiller neste kamp mot Langevåg 6. mai, mens Blindheim møter Norborg/Ravn/Brattvåg dagen etter.