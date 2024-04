Edvard Skogset Haagensen sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet allerede etter fem minutter, og Oliver Elias Dahlhaug scoret og doblet ledelsen for Kolstad. Etter 16 minutters spill la Leon Rene Hansen på til 3-0 for Kolstad. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Scoring fra elleve meter

Dahlhaug satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Kolstad, og Kolstad økte ledelsen da Ulrik Berg Kristensen satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 5-0. Kolstads Bahome scoret fra ellevemetersmerket etter 57 minutter. Olai Vinjevoll reduserte til 1-6 for Nidelv fem minutter senere. Bahome scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 etter 64 minutters spill. Pall Thor Hauksson reduserte til 2-7 ni minutter før slutt. Bahome (Kolstad) satte inn et straffespark sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-2.

Kolstads Somchai Phaloet fikk se det gule kortet.

Kolstad klatrer til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Kolstad nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Nidelv er på ellevteplass med ett poeng.

Ove Runhaug var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kolstad måle krefter med Rindal, mens Nidelv møter Tiller 2.