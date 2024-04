Elias Mosland sendte Eikanger i ledelsen etter bare to minutters spill, og Brian Dalland scoret og doblet ledelsen for Eikanger rett etterpå. Etter 13 minutter økte Eikanger ved samme spiller, og Emil Stall satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Eikanger. Ti minutter senere var hattricket et faktum for Dalland, og Eikanger økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet etter 24 minutters spill. Dermed var stillingen 6-0. Like etterpå scoret Mosland igjen da han gjorde 7-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0 til pause.

Var suverene i andre omgang

Et kvarter før slutt la en spiller på til 8-0 for samme lag, og samme lag rykket ytterligere ifra da Dalland økte ledelsen tre minutter senere. En av lagets spillere økte ledelsen da han satte inn 10-0 etter 60 minutter, og Mosland sikret seg hattrick da han la på til 11-0 åtte minutter senere. Bergen Nord 2 var uheldig og scoret selvmål etter 70 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 12-0.

Eikanger topper serien

Etter lørdagens kamp er Eikanger serieleder på tabellen med ni poeng, mens Bergen Nord 2 er på femteplass med seks poeng.

Helge Alfheim var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bergen Nord 2 spiller neste kamp mot Radøy 2 1. mai, mens Eikanger møter Åsane 3 dagen etter.