Jakob Sørli ga Tolga-Vingelen ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring etter bare to minutters spill, men Tiller 3 utlignet til 1-1 da Kevin Karlsen satte ballen i mål fire minutter senere. Samme mann sendte Tiller 3 i føringen da han satte inn 2-1 etter elleve minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-1.

Tolga-Vingelen pådro seg utvisning

Ahmed Nuur Jilacow sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Etter et kvarter av andre omgang ble Ørjan Vang (Tolga-Vingelen) utvist etter å ha fått sitt andre gule kort. Tolga-Vingelens Lars Emil Enget ble sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort sju minutter før slutt. Dermed endte kampen 2-2.

Tiller 3s Morten Modalsli Torset fikk gult kort. For Tolga-Vingelen fikk Trym Riise, Brage Løver, Jakob Sørli og Baldur Martin Steinsson Øveraas gult kort.

Tiller 3 beholder åttendeplass

Etter lørdagens kamp ligger Tiller 3 på åttendeplass på tabellen med fem poeng, mens Tolga-Vingelen er på niendeplass med fire poeng.

Frank Willy Sørensen var dommer.

Tolga-Vingelen spiller neste kamp mot Leik 8. mai, mens Tiller 3 bryner seg på Buvik 13. mai.