Mahmoud Karbon sendte Stjørdals-Blink i ledelsen da han satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, og Stjørdals-Blink var på farten igjen ni minutter senere. De doblet ledelsen da Øystein Puissant Interiteka satte inn 2-0. Samson Pissinga (Stjørdals-Blink G14) scoret fra straffemerket etter elleve minutter, og Øystein Puissant Interiteka økte til 4-0 for Stjørdals-Blink like etterpå. Sverre Leirfall Hammer økte ledelsen da han satte inn 5-0 et kvarter før hvilen, og Mahmoud Karbon scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-0 ni minutter senere. Matusala Michele reduserte til 1-6 for Steinkjer etter en halvtimes spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 6-1.

Målene rant inn

Noen minutter etter pause reduserte Mohammed Alfnesh til 2-6 for Steinkjer, og Petter Akseth Arnesen reduserte til 3-6 fem minutter ut i andreomgangen. Øystein Puissant Interiteka fikk sitt hattrick sju minutter senere. Alfnesh scoret igjen da han gjorde 4-7 etter 53 minutter. Pissinga satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-4 for Stjørdals-Blink ti minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-4.

Sivert Vist Kristoffersen og Pissinga fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Stjørdals-Blink på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Steinkjer er nummer ti med null poeng.

Julian Elstad dømte kampen.

Steinkjer prøver seg mot Verdal/Vinne 18. mai, mens Stjørdals-Blink spiller neste kamp mot Overhalla to dager senere.