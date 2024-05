Rissa fikk en kjempestart på kampen da David Barseth Bakken sendte laget sitt i ledelsen allerede etter to minutter, og Erlend Larsen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter et kvarters spill. Hararimana økte ledelsen for Rissa da han satte inn 3-0 rett etterpå. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Scoret på straffespark

Seks minutter etter sidebytte reduserte Rune Bromstad til 1-3 for Stjørna/HIL/Fevåg, og etter 68 minutter scoret 20-åringen igjen da han gjorde 2-3. Miran Najdat Dawoud scoret 4-2-målet for Rissa sju minutter senere, og Hararimana satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter før slutt. Stjørna/HIL/Fevågs Bromstad scoret fra straffemerket åtte minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-3.

Jonas Aleksander Hanssen (Stjørna/HIL/Fevåg) og Jo Vetle Tronsaune (Rissa) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Rissa nummer fire på tabellen med sju poeng, mens Stjørna/HIL/Fevåg er på niendeplass med tre poeng.

Tom-Andre Olden dømte kampen.

I neste runde skal Stjørna/HIL/Fevåg måle krefter med Leksvik 20. mai. Rissa møter Trygg/Lade 2 23. mai.