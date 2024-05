Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før hvilen. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow etter pause

Magnus Røsand Damås sendte Tiller 2 i ledelsen fem minutter ut i andreomgangen, og Tiller 2 var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Leander Sesseng Lone satte inn 3-0, og Eskil Aftret-Sandvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tiller 2 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-4.

Ble værende på tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Oppdal på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Tiller 2 ligger på tredjeplass med seks poeng.

Tage André Carlsson dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tiller 2 måle krefter med Orkla 2, mens Oppdal møter Klæbu.