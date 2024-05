Beitstad/Egge tok føringen da Eirik Nordtug-Pettersen satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og Beitstad/Egge var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Fredrik Elden Øksnes satte inn 2-0. Etter 20 minutter økte Beitstad/Egge ved Birk Vennes, og etter 31 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Lukas Grande Myrslo satte inn 4-0 for Beitstad/Egge. Tre minutter senere reduserte Linus Roel-Oppebøen til 1-4 for Inderøy, og Albert Daling Fjerstad reduserte til 2-4 to minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp sto det 4-2.

Dommeren pekte på straffemerket

Beitstad/Egge rykket ytterligere ifra da Nordtug-Pettersen økte ledelsen tre minutter etter hvilen, og Vennes økte til 6-2 for Beitstad/Egge ti minutter senere. A. Fjerstad reduserte for Inderøy da det var spilt en halv time i andreomgangen. Rett etterpå fikk Inderøy straffe, og Roel-Oppebøen satte inn 4-6-målet. Etter 80 minutter var hattricket et faktum for Inderøy-angriperen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-5.

Aleksander Richstad pådro seg gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter oppgjøret står både Beitstad/Egge og Inderøy med seks poeng.

Andreas Bong Soo Jensvik var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Beitstad/Egge måle krefter med Levanger 4, mens Inderøy møter Steinkjer 3.