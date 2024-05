Thomas Slettedal-Longva sendte Rollon/Guard foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og Rollon/Guard var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Scoret på straffespark

Etter 44 minutter scoret Rollon/Guard-angriperen igjen da han gjorde 3-0. Fire minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Emil Kaldhusdal Solibakke reduserte til 1-3, og Emblems samme spiller scoret fra straffemerket et kvarter før slutt. André Klakegg Skog sørget for at resultattavla viste 4-2 rett etterpå, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Rollon/Guard. Rollon/Guard rykket ytterligere ifra da Erlend Bjugan Sandbakk økte ledelsen ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Rollon / Guard topper tabellen

Rollon/Guard har tatt poeng i de siste fem kampene.

Etter tirsdagens kamp er Rollon/Guard på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Emblem er på sjetteplass med seks poeng.

Lars Olsvik Byfuglien var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Emblem måle krefter med Langevåg, mens Rollon/Guard møter Blindheim.