Verken Tynset eller Hitra maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Sikker fra straffemerket

Noen minutter ut i andre omgang fikk Tynset straffe, og Kleppo Vangen scoret fra ellevemeteren. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, utlignet Erik Jørgensen for Hitra. Tynsets Kleppo Vangen scoret fra ellevemeteren sju minutter senere. José Antonio Caldéron-Saengdee scoret for Tynset fem minutter før slutt, slik at resultattavla viste 3-1. Rett etterpå var hattricket et faktum for Kleppo Vangen. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Tynsets Erik Nordengen, Magnus Aakerøien, Ahmed Nuur Jilacow, Iver Nystuen, Lars Strypet og Svein Aasen fikk gult kort.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter lørdagens kamp er Tynset nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Hitra er på tiendeplass med tre poeng.

Jonas Sjømæling var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tynset spiller neste kamp mot Alvdal 16. mai, mens Hitra prøver seg mot KIL/Hemne 20. mai.