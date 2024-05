Kvinesdal tok ledelsen ved Sander Risnes etter 17 minutters spill, og S. Risnes doblet ledelsen for Kvinesdal da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Straffemål

Kvinesdal rykket ytterligere ifra da Truls Skailand Risnes økte ledelsen fem minutter etter hvilen, og Kvinesdals Daniel Vinningland scoret fra straffemerket fem minutter senere. S. Risnes sikret seg hattrick da han ordnet 5-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og etter 73 minutter scoret T. Risnes igjen da han gjorde 6-0. Mathias Netland økte til 7-0 for Kvinesdal ni minutter senere, og Erik Eftestad Røgenes økte ledelsen da han satte inn 8-0 fire minutter før slutt. Rett etterpå var hattricket et faktum for T. Risnes. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-9.

Kvinesdal leder serien

Etter fredagens kamp er Lyngdal 2 på fjerdeplass på tabellen med fem poeng, mens Kvinesdal er serieleder med 15 poeng.

Terje Haugland var dagens dommer.

Kvinesdal bryner seg på Mandalskameratene 3 25. mai, mens Lyngdal 2 spiller neste kamp mot Hidra/Flekkefjord 2 to dager senere.