Det ble ingen lyd av nettsus før pause. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Målshow i andre omgang

Loftås sendte Arna-Bjørnar 2 foran da han satte inn 1-0 et kvarter før full tid, og tre minutter før slutt scoret Arna-Bjørnar 2-angriperen igjen da han gjorde 2-0. Morten Holm økte ledelsen da han satte inn 3-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Sebastian Omar Khattab (Arna-Bjørnar 2) og Joakim Gaulen Vågstøl (Nordhordland 2) fikk begge gult kort.

Arna-Bjørnar 2 topper tabellen

Arna-Bjørnar 2 har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter søndagens kamp er Arna-Bjørnar 2 på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Nordhordland 2 er nummer åtte med åtte poeng.

Sebastian Samul dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 26. mai. Arna-Bjørnar 2 skal spille mot Gneist 2, mens Nordhordland 2 møter Kvernbit 2.