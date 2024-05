Tuva Skimmeli Halvorsen ga Skaun 2/Buvik 2 ledelsen etter tolv minutter, og fem minutter senere doblet Skaun 2/Buvik 2 ved Willmann. Tia Christine Farstad Dahl la på til 3-0 for Skaun 2/Buvik 2 et kvarter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Målshow i andre omgang

Willmann scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Synne Gunelie Hammer økte ledelsen for Skaun 2/Buvik 2 da hun satte inn 5-0 åtte minutter etter hvilen. Willmann fikk sitt hattrick et kvarter før full tid, og Sofie Sæther satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Skaun 2/Buvik 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-7.

Troner på topp

Etter søndagens kamp ligger Utleira 2 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Skaun 2/Buvik 2 er på førsteplass med 15 poeng.

Irfan Hussaini dømte oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Utleira 2. Da møter de Freidig. Skaun 2/Buvik 2 skal måle krefter med Ørland 23. mai.