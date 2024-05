Romstad ga Namsos ledelsen tidlig i kampen allerede etter to minutter, men Overhalla utlignet til 1-1 da Eric Moa Sæternes satte ballen i mål noen minutter før pause. Samme spiller sendte Overhalla i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Namsos hadde grunn til å juble mot Overhalla

Romstad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 65 minutters spill, og fem minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Namsos på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Overhalla ligger på sjetteplass med seks poeng.

Åsmund Sæther var dommer.

Namsos møter Strindheim 18. mai, mens Overhalla spiller neste kamp mot Stjørdals-Blink to dager senere.