Kviteseid 2 tok en tidlig ledelse ved Olav Kleivstaul, og August Mikelskas scoret og doblet ledelsen for Kviteseid 2 etter bare åtte minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Etter 52 minutters spill scoret Kleivstaul igjen da han gjorde 3-0, og August Mikelskas la på til 4-0 for Kviteseid 2 fire minutter senere. Kleivstaul laget hattrick da han ordnet 5-0 etter 57 minutter, og sju minutter senere var hattricket et faktum for August Mikelskas. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-0.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Kviteseid 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Treungen er nummer seks med null poeng.

Tore Aaland dømte kampen.

I neste runde skal Treungen måle krefter med Vinje 25. mai. Kviteseid 2 møter Tinn 29. mai.