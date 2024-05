Sandviken/Varegg 2 tok ledelsen ved Kitsadakon Phinyo etter elleve minutters spill, og Sandviken/Varegg 2s André Undheim Lambrechts satte inn et straffespark noen minutter før hvilen. Isak Johnsen Nilsson satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sandviken/Varegg 2. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-3.

Målshow etter pause

Sandviken/Varegg 2 økte ledelsen da Kitsadakon Phinyo satte ballen i nettet to minutter etter pause. Dermed var stillingen 4-0, og rett etterpå scoret André Undheim Lambrechts sitt andre mål da han gjorde 5-0. Osterøy reduserte til 1-5 ved Thomas Fjellskålnes seks minutter ut i andre omgang. Ett minutt senere fullførte André Undheim Lambrechts sitt hattrick, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte Sandviken/Varegg 2 ved samme spiller. Sandviken/Varegg 2-angriperen scoret sitt femte mål da han gjorde 8-1 like etterpå, og Leonard Brandsøy Tysseland la på til 9-1 for Sandviken/Varegg 2 etter 60 minutter. Fjellskålnes reduserte til 2-9 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-9.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp ligger Osterøy på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Sandviken/Varegg 2 er på førsteplass med tolv poeng.

Elias Nikolai Vik Heimvik var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sandviken/Varegg 2 spiller neste kamp mot Stanghelle/Dale/Vaksdal 26. mai, mens Osterøy spiller mot Stanghelle/Dale/Vaksdal 6. juni.