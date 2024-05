En spiller sendte Røros i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun fem minutter, og Chen Kambale Kabulu scoret og doblet ledelsen for Røros. Røros økte ledelsen da Homnes satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og samme spiller økte til 4-0 for Røros etter 17 minutters spill. Samme lag rykket ytterligere ifra da Nikolai Moen Skanke økte ledelsen åtte minutter senere. Oliver Enberget Kristoffersen reduserte for Folldal fem minutter før hvilen. Homnes fikk sitt hattrick rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-6 etter første omgang.

Målbonanaza etter pausen

Kristoffersen reduserte til 2-6 for Folldal noen minutter ut i andreomgangen, og Jonas Tørhaug gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-6 fem minutter ut i andre omgang. To minutter senere reduserte samme lag ved en av lagets spillere. Linus Hellandsjø la på til 7-4 for Røros da det var spilt et kvarter av andreomgangen. J. Tørhaug scoret igjen da han gjorde 5-7 fem minutter senere. Etter 62 minutter scoret Kabulu sitt andre mål da han gjorde 8-5, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Linus Hellandsjø satte inn 9-5. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-9.

Tok over åttendeplassen

Etter mandagens kamp ligger Folldal på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Røros er på åttendeplass med tre poeng.

Baard Enget dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Røros måle krefter med Tynset 3, mens Folldal møter Alvdal.