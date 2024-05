Ine Løfald sørget for at Rindal fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare åtte minutters spill, og E. Bakken fikk nettsus og doblet ledelsen for Rindal etter 28 minutter. Rindal rykket ytterligere ifra da E. Bakken økte ledelsen fire minutter senere. Etter 40 minutters spill reduserte Sjetne ved Maria Haarberg. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Økte ledelsen

Et kvarter før full tid vartet E. Bakken opp med hattrick. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Rindal på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Sjetne er nummer seks med sju poeng.

Torgeir Midtlyng dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sjetne måle krefter med Orkla, mens Rindal møter Skaun 2/Buvik 2.