Darly Daniel Oviedo Ibarra sendte Skiens Grane 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter seks minutters spill. Bodery Ismail var uheldig og satte ballen i eget mål for Skiens Grane 2 etter 20 minutter. Stian Brenna Bratterud sendte Gransherad i ledelsen da han satte inn 2-1 fem minutter senere, men etter 27 minutters spill scoret Murthada Talib Kudayar Al-Salihi for Skiens Grane 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Like mange mål

Sayid-Omar Mahamed Ali Alasoow sendte Skiens Grane 2 i føringen på nytt da han satte inn 3-2 etter 70 minutter, men Bratterud sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 ti minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-3.

Ble værende på åttendeplass

Etter lørdagens kamp ligger Skiens Grane 2 på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Gransherad er på sjuendeplass med seks poeng.

Siyad Aden Abdullahi var kampleder.

Skiens Grane 2 prøver seg mot Sauherad 28. mai, mens Gransherad spiller neste kamp mot Storm 3 1. juni.