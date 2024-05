Aras Mahran Haji sendte Snøgg 2 foran da han satte inn 1-0 to minutter før sidebytte, og Yosef-Imad Algaf scoret og doblet ledelsen for Snøgg 2 ett minutt senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Snøgg 2 holdt unna

Aras Mahran Haji scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 åtte minutter ut i andre omgang, og Yosef-Imad Algaf økte ledelsen for Snøgg 2 da han satte inn 4-0 rett etterpå. Kristian Broshaug Haakenstad reduserte for Fyresdal etter 48 minutter, og sju minutter senere reduserte Fyresdal ved Aksel Aamlid. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Troner på topp

Etter oppgjøret står både Snøgg 2 og Fyresdal med seks poeng.

Patricio Antonio Miranda var kampleder.

Snøgg 2 spiller neste kamp mot Åmdal-Tokke 30. mai, mens Fyresdal spiller mot Åmdal-Tokke 6. juni.