Simen Gabrielsen sendte FLIK i føringen etter kun fem minutters spill, og rett etterpå scoret FLIK-angriperen igjen da han gjorde 2-0. Simen Thomsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter tolv minutter, og etter 28 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Yazan Faraj satte inn 4-0 for FLIK. Eliah Berg Landsverk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for FLIK. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-5.

Dro ifra

Ni minutter ut i andre omgang vartet Simen Gabrielsen opp med hattrick, og Faraj scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-0 to minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da David Bagic satte inn 8-0. Seks minutter senere reduserte Valentin Torvestad Støle til 1-8 for Lyngdal 2. Dermed endte kampen 1-8.

Selmer Huflåtten Ytterdahl fikk gult kort.

FLIK serieleder

Etter fredagens kamp er Lyngdal 2 på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens FLIK ligger på førsteplass med 18 poeng.

Frank Gilbertson var dommer i kampen.

30. mai skal Lyngdal 2 møte Giv Akt, mens FLIK møter Flekkefjord 2.