Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Hållingen var suverene i andre omgang

Seks minutter etter hvilen var Kolvereid uheldig og satte ballen i eget nett. Marion Grongstad Bjørhusdal fikk nettsus og doblet ledelsen for Hållingen like etterpå, og Siren Leonora Eid økte ledelsen for Hållingen da hun satte inn 3-0 etter et kvarter av andre omgang. Åtte minutter senere scoret Marion Grongstad Bjørhusdal igjen da hun gjorde 4-0. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-0.

Tok over femteplassen

Etter onsdagens kamp ligger Hållingen på femteplass på tabellen med ti poeng, mens Kolvereid er på sjuendeplass med tre poeng.

Tor Heimdal dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kolvereid spiller mot Grong 2 27. mai, mens Hållingen spiller neste kamp mot Bangsund to dager senere.