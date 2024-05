Fitjar 2 tok ledelsen da Vestbøstad scoret noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Dominerte etter pause

Brian Kvia Middtun fikk nettsus og doblet ledelsen etter 55 minutter, og etter 66 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Vestbøstad satte inn 3-0. Espen Rotnes reduserte til 1-3 ni minutter senere. Ni minutter før slutt var hattricket et faktum for Vestbøstad, og Marius Sandvik Turøy la på til 5-1 fem minutter senere. Kvia Middtun økte ledelsen for Fitjar 2 da han satte inn 6-1 ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-1.

Fitjar 2s Marius Sandvik Turøy og Markus Tufteland Thomassen fikk se det gule kortet. For Søfteland fikk Tommy Wold Gjelsvik og Aleksander Aase Vernøy gult kort.

Fitjar 2 serieleder

Etter lørdagens kamp er Fitjar 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Søfteland ligger på sjuendeplass med seks poeng.

Magne Blokhus var dommer i oppgjøret.

30. mai er det ny kamp for Søfteland. Da møter de Njardar/Tysnes. Fitjar 2 skal måle krefter med Neptun 8. juni.