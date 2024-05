Ørsta 3 7er tok føringen da Digernes satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, og Kristine Holsvik doblet ledelsen for Ørsta 3 7er da hun satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter kun sju minutters spill økte Ørsta 3 7er ved Lene Hovde, og like etterpå scoret Digernes igjen da hun gjorde 4-0. Larsnes 7er reduserte til 1-4 ved Marta Elise Baade Gjerde etter 13 minutter. Ni minutter senere fullførte Digernes sitt hattrick, og Bente Iren Tangen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Ørsta 3 7er. Digernes scoret igjen da hun gjorde 7-1 etter 38 minutters spill. Rett etterpå reduserte Larsnes 7er da Rebecca Haugen Vikene satte inn 2-7-målet. Marte Vaage Øie satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Ørsta 3 7er noen minutter før hvilen, og Andrea Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før pause. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lone Mork Brautaset satte inn 10-2 for Ørsta 3 7er. Lagene gikk av banen på stillingen 10-2 til pause.

Målshow etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Tangen sitt andre mål da hun gjorde 11-2, og Digernes scoret sitt femte mål da hun gjorde 12-2 seks minutter etter sidebytte. Julie Rånes la på til 13-2 for Ørsta 3 7er etter 65 minutter, og Marita Ness økte til 14-2 rett etterpå. Tangen laget hattrick da hun ordnet 15-2 etter 70 minutters spill, og Ørsta 3-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 16-2 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 16-2.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Ørsta 3 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Larsnes er nummer seks med null poeng.

Larsnes spiller neste kamp mot Langevåg/Sula 29. mai, mens Ørsta 3 møter Vanylven 4. juni.