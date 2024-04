Etter kun seks minutter tok Gneist 2 ledelsen ved Maren Gjervik. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Målshow etter pause

Pernille Myhre Skjoldmo doblet ledelsen for Gneist 2 da hun satte inn 2-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Malin Teigland Froestad var uheldig og satte ballen i eget mål for Arna-Bjørnar 3 fire minutter senere. Solveig Midtun la på til 4-0 for Gneist 2 sju minutter før slutt, og Gjervik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-5.

Spennende runde i vente

Bahram Khan var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Arna-Bjørnar 3 prøver seg mot Osterøy 18. april, mens Gneist 2 spiller neste kamp mot Øystese/Norheimsund 14. mai.