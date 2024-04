Verken Trauma eller Randesund fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Trauma hadde grunn til å juble

Randesund fikk et forsprang da Jonathan Dybesland satte inn 1-0 noen minutter ut i andreomgangen, men Adrian Siqveland Sunde utlignet da han satte inn 1-1. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-1 fire minutter før slutt, og tre minutter på overtid scoret Lars Solberg Arnesen for Trauma. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-1.

Traumas Fredrik Falk Lorentzen og Jacob Lien Jomaas fikk se det gule kortet. For Randesund fikk Thomas Rødland Kristensen gult kort.

Tok over niendeplassen

Trauma og Randesund er nå begge oppe på tre poeng.

Thor Håversen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Randesund måle krefter med Vindbjart, mens Trauma møter Søgne.