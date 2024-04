Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Ble utvist

Austrheims Henrik Nyheim Fonnes pådro seg rødt kort etter 68 minutter. Ingmar Hoen Tjore (Radøy) scoret fra ellevemetersmerket ett minutt senere. Ni minutter før slutt scoret Jonas Øksnes for Austrheim. A. Valdersnes sendte Radøy i føringen på nytt tre minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Austrheims Nathaniel Krogh Svenning, Elias Langøy Tresvik, Robin Rahner og Hamza Hasan Almasalmah fikk se det gule kortet. For Radøy fikk Sander Kjeseth Rath gult kort.

Poengjakten fortsetter

Kristian Jeremias Støylen Sæhle dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Radøy spiller mot Baune 12. april, mens Austrheim spiller neste kamp mot Sotra 2 to dager senere.