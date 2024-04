Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Målshow etter pause

Øyestad tok føringen da Graue satte inn 1-0 ett minutt etter hvilen, og Øyestad doblet ledelsen da Tobias Lærum-Johansen satte inn 2-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Graue satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Øyestad, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Benyamin Thorbjørnsen-Dahri satte inn 4-0 for Øyestad. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-0.

Slik spilles neste runde

Adrian Endre Westgård var kampleder.

10. april er det ny kamp for Mandalskameratene 3. Da møter de Imås 2/Jerv 4. Øyestad skal måle krefter med Vindbjart 2 12. april.