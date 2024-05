Skiens Grane fikk en drømmestart på kampen da Theo Knutsen Damsgaard sendte laget sitt i føringen etter kun tre minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 åtte minutter senere. Ulrik Eriksen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 24 minutters spill, og åtte minutter senere utlignet Andreas Moen Straume for Brevik. Eriksen scoret igjen da han gjorde 3-2 etter 35 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-3.

Hjemmelaget kunne juble til slutt

Etter 70 minutters spill var hattricket et faktum for Damsgaard, og ti minutter senere tok Skiens Grane ledelsen på nytt ved Viljar Nybøe-olsen. Eriksen sørget for balanse i Brevik-regnskapet da han satte inn 4-4 fem minutter før slutt. Skiens Grane tok føringen igjen da Kaalstad satte inn 5-4 rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-4.

Skiens Granes Kaalstad og Darko Pilipovic fikk se det gule kortet. For Brevik fikk Anders Kleven Gusfre, Timothy Zachariassen Lorenz og Maxim Romfog Ingvaldsen gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp er Skiens Grane på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Brevik er nummer fem med tre poeng.

Ardi Haxha var dommer.

I neste runde skal Skiens Grane møte Kragerø 2, mens Brevik møter Storm 2.