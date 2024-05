Aksla/Guard 2 tok ledelsen da Elida Tveito Veim scoret etter 20 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Bortelaget dro ifra

To minutter etter sidebytte ble vondt til verre for Blindheim 2, da Remøy doblet ledelsen for Aksla/Guard 2. fire minutter senere scoret samme spiller igjen da hun gjorde 3-0, og Aksla/Guard 2 økte ledelsen da Kristine Slørdahl Vagstad satte ballen i nettet etter 62 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0. Rett etterpå reduserte Julie Kobbevik Frantsen til 1-4 for Blindheim 2, og Eira Kristiansen reduserte til 2-4 for Blindheim 2 seks minutter før slutt. Amanda Giske Myklebust økte ledelsen for Aksla/Guard 2 da hun satte inn 5-2 seks minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-5.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Blindheim 2 på andreplass på tabellen med 14 poeng, mens Aksla/Guard 2 ligger på fjerdeplass med elleve poeng.

Ian William Elkington var dommer i kampen.

30. mai er det ny kamp for Blindheim 2. Da møter de SIF/Hessa. Aksla/Guard 2 skal måle krefter med MTG samme dag.