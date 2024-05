Hisøy 3 tok ledelsen ved Sune Kiilerich etter tolv minutter, men Marius Andre Dreier sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 åtte minutter senere. Ved pause sto det 1-1.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter hvilen. Dermed endte kampen 1-1.

Sørfjell serieleder

Det brøt seiersrekken til Hisøy 3, som hadde vunnet de siste tre kampene.

Etter lørdagens kamp er Sørfjell på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Hisøy 3 ligger på andreplass med ti poeng.

Are Wroldsen Ribe dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hisøy 3 måle krefter med Holvika, mens Sørfjell møter Risør.