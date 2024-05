Svolvær tok ledelsen ved Jensen etter tolv minutter, og to minutter senere doblet Magnus Helmersen ledelsen til Svolvær. Johannes Blix gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 20 minutters spill. Jensen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 sju minutter senere, og Jonas Sliper satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Svolvær. Fem minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Martin Bakken Eidshaug satte inn 5-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-1.

Andenes så rødt

Amin Abdulfadil reduserte til 2-5 for Andenes noen minutter etter hvilen, og Andenes-spilleren scoret igjen da han gjorde 3-5 noen minutter ut i andreomgangen. Erik Sollied Pedersen økte til 6-3 for Svolvær etter et kvarter av andre omgang, og like etterpå scoret samme spiller igjen da han gjorde 7-3. Abdulfadil (Andenes 9er G16) satte inn et straffespark etter 58 minutter. Andenes måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Ferdinand Bunes Benonisen ble sendt i dusjen tre minutter senere, men etter 68 minutters spill reduserte Andenes ved Blix. Rett etterpå fullførte Jensen sitt hattrick, og etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Mikkel Johnsen Arntsen satte inn 9-5 for Svolvær. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 9-5.

Poengjakten fortsetter

Etter kampen har både Svolvær og Andenes tre poeng.

Benjamin Presthus Lyngmo dømte oppgjøret.

I neste runde skal Svolvær måle krefter med Ballstad 30. mai. Andenes møter Stokmarknes 31. mai.