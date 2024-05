Kaja Sormul Aas ga Steinkjer ledelsen etter 16 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Vilma Rathe Hauge utlignet for Byåsen noen minutter ut i andreomgangen, og Julie Solhjem sendte Byåsen i føringen da hun satte inn 2-1 seks minutter etter hvilen. Sara Holberg Holstad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 etter 80 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Hauge fikk gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter søndagens kamp er Byåsen på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Steinkjer ligger på andreplass med 13 poeng.

Emma Rødsjø Sørensen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer måle krefter med Verdal, mens Byåsen møter Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten.