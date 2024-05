Einar Andre Eriksen sendte Froland i ledelsen etter 23 minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Imås / Jerv 2 med snuoperasjon

Froland doblet ledelsen da Victor Emir Haugen satte inn 2-0 etter 42 minutters spill. Vetle Andre Cederkvist Wilhelmsen reduserte for Imås/Jerv 2 fem minutter senere, og samme spiller utlignet da han satte inn 2-2 etter 53 minutter. Eivind Røed Normann sendte Imås/Jerv 2 i føringen ett minutt før slutt, og Johan Beisland-Pedersen scoret 4-2-målet for bortelaget like etterpå. Froland reduserte til 3-4 ved Victor Emir Haugen etter 70 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Frolands Noah Berntsen Skagseth fikk gult kort. For Imås/Jerv 2 fikk Johan Beisland-Pedersen og Normann gult kort.

Imås / Jerv 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er Froland på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Imås/Jerv 2 ligger på førsteplass med ni poeng.

Max Julian Omdal dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Imås/Jerv 2 spiller neste kamp mot Grane Arendal 2 29. mai, mens Froland prøver seg mot Lillesand dagen etter.