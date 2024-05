Olav Haukvik sendte Sauherad i føringen da han satte inn 1-0 etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Bortelaget økte ledelsen

Kristoffer Jørgensen Erichsen utlignet da han satte inn 1-1 noen minutter etter hvilen. Sæl sendte Sauherad i føringen på nytt tre minutter etter pause. Olav Orekaasa scoret for Sauherad etter 63 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Seks minutter før slutt økte Sauherad ved Sæl. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Håkon Gunnestad (Skotfoss) og Matias Tinsai Sunde (Sauherad) fikk begge gult kort.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Skotfoss på sjetteplass på tabellen med sju poeng, mens Sauherad er serieleder med elleve poeng.

Andreas Dalsegg var dagens dommer.

Sauherad bryner seg på Skiens Grane 2 28. mai, mens Skotfoss spiller neste kamp mot Rjukan to dager senere.