Erik Resvik Amtedal sendte Eidekameratene i ledelsen etter 22 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Eidekameratene holdt stand etter hvilen

Lars Ravnevand Abrahamsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Ivan Frankov sørget for at Eidekameratene tok ledelsen igjen med sin scoring etter 70 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-1.

Eidekameratenes Daniel Henriksen Møretrø pådro seg gult kort. For Iveland fikk Martin Engestøl, Hallvard Katerås Haraldseid og Steffen Furuvald Engestøl gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp ligger Eidekameratene på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Iveland er på ellevteplass med null poeng.

Terje Haugland dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Eidekameratene spiller neste kamp mot Sørfjell 2 29. mai, mens Iveland spiller mot Sørfjell 2 tre dager senere.