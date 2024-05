Etter elleve minutter tok Austevoll ledelsen ved Isak Drivenes Blix, og Markus Blix Lundø fikk nettsus og doblet ledelsen etter 28 minutters spill. Varegg/Sandviken reduserte til 1-2 ved Ask Straume Karlsen sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Straffescoring

Henrik Fagerbakke Teigen fant nettmaskene noen minutter etter sidebytte, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte Austevoll ved Blix. Sju minutter senere fikk Austevoll straffe. Magnus Skartveit Møgster satte inn 5-1-målet, og samme lag rykket ytterligere ifra da Mattias Hausberg økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ett minutt før slutt la Lundø på til 7-1 for samme lag. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-7.

Varegg/Sandvikens Benjamin Hamre Hatlegjerde og Atem Ojong Lund fikk se det gule kortet. For Austevoll fikk Lukas Saltskår gult kort.

Austevoll serieleder

Etter torsdagens kamp er Varegg/Sandviken på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Austevoll er på topp i serien med tolv poeng.

Bahram Khan var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Varegg/Sandviken måle krefter med Gneist 2, mens Austevoll møter Gneist 2.