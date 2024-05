Sotra 3 tok ledelsen da Sebastian Cavalcante Ytredal scoret etter kun sju minutter, men Tobias Dvergsdal Vindenes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 seks minutter senere. Lucas Larsen Astrup sendte Øygarden 2 foran da han satte inn 2-1 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Forsvarte ledelsen

Patrick Akselberg fant nettmaskene ett minutt etter hvilen. Et kvarter før full tid reduserte Sotra 3 da Sebastian Cavalcante Ytredal satte inn 2-3-målet. Dermed endte kampen 3-2.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp er Øygarden 2 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Sotra 3 ligger på niendeplass med ett poeng.

Åge Økland Bakke dømte oppgjøret.

1. juni er det ny kamp for Øygarden 2. Da møter de Sund 2. Sotra 3 skal måle krefter med Njardar/Tysnes samme dag.