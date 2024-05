Gaustad sendte Vestbyen/Nationalkameratene i føringen da hun satte inn 1-0 etter et kvarters spill, og ni minutter senere doblet Una Sahbegovic Brendeland ledelsen til Vestbyen/Nationalkameratene. Vestbyen/Nationalkameratene økte ledelsen da Elvira Espolin Johnson satte ballen i nettet etter 40 minutter. Dermed var stillingen 3-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Var suverene i andre omgang

Gaustad scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-0 ni minutter etter pause, og Vestbyen/Nationalkameratene rykket ytterligere ifra da Mathilde Jensine Næss Rasmussen økte ledelsen åtte minutter senere. Gaustad fikk sitt hattrick et kvarter før full tid, og Thea Marie Vesterfjell økte ledelsen for Vestbyen/Nationalkameratene da hun satte inn 7-0 rett etterpå. Ti minutter på overtid økte vertene ved Thea Holmvassdal. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-0.

Topper tabellen

Vestbyen/Nationalkameratene har tatt poeng i seks strake kamper.

Etter mandagens kamp ligger Vestbyen/Nationalkameratene på førsteplass på tabellen med 14 poeng, mens Varden Meråker er på åttendeplass med null poeng.

Aron Bakeng var kampleder.

Vestbyen/Nationalkameratene spiller neste kamp mot Tangmoen/Remyra/Fram 1. juni, mens Varden Meråker bryner seg på Malvik/Hommelvik dagen etter.