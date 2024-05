Vågenes ga Bremanger en tidlig ledelse, og Bremanger-spilleren scoret igjen da han gjorde 2-0 etter et kvarter. Noen minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da August Johan Ommedal satte inn 3-0 for Bremanger. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Pyntet på resultatet

Etter 56 minutter reduserte Førde 3 ved Tobias Holme. Etter 69 minutters spill var hattricket et faktum for Vågenes. Åtte minutter senere reduserte Holme til 2-4 for Førde 3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Bremangers Espen Nødset Rosø fikk gult kort. For Førde 3 fikk Thomas Sunde og Tobias Holme gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Bremanger på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Førde 3 er nummer åtte med null poeng.

Alexander Kupen Skram var kampleder.

2. juni er det ny kamp for Bremanger. Da møter de Syril. Førde 3 skal måle krefter med Florø 2 3. juni.